Dia da Coxinha: curiosidades, receitas e promoção em Fortaleza

Quitute que não deixa dúvidas sobre sua fama, a coxinha caiu nas graças do brasileiro de tal forma que é encontrada até com recheios diferenciados e doces. Vegetariana, recheada com catupiry, camarão, carne, chocolate, e transformada até em ovo de páscoa, a entrada tem diversas faces e gostos no Brasil.

O Dia Nacional da Coxinha é comemorado nesta terça-feira (18), e o Diário do Nordeste separou algumas hipóteses sobre a origem da comida, além de receitas e promoção em Fortaleza.

Variedades

Assim como todo o País, Fortaleza possui uma variedade de receitas de coxinhas em restaurantes e lanchonetes. Na LanLan Salgados, franquia de lanches da Capital, por exemplo, é vendida a chamada "Coxinha José Walter".

O prato é feito na massa de coxinha com recheio de alcatra, molho de churrasco e queijo, tudo empanado na farinha crocante.

A LanLan possui também a "Chocoxinha", coxinha recheada com chocolate derretido.

Promoção

A Padaria Costa Mendes oferece promoção de coxinha em dobro nesta terça. Compra máxima para a ação comemorativa é de 2 unidades.

Legenda: Oferta para o Dia Nacional da Coxinha em Fortaleza

A Costa Mendes compartilhou com o Diário do Nordeste uma receita fácil para o prato. Confira:

Ingredientes

Recheio: frango, alho, cebola e manteiga.

Massa: caldo da galinha, farinha de trigo, leite, batata, cebolinha e salsinha.

Enquanto isso, na Sucré Patisserie, local conhecido pelos bolos elaborados e salgados mais delicados, a promoção de coxinha não pode faltar nesta terça.

Foto: reprodução/Instagram

Por lá, os moldes serão parecidos com o da Padaria Costa Mendes: o cliente compra um coxinha e ganha a segunda.

Como surgiu a coxinha?

A teoria mais aceita pode decepcionar os amantes brasileiros do prato: a coxinha não tem origem no Brasil. Segundo relatou o professor de gastronomia Paulo Veríssimo a sites de culinária, a coxinha é uma variação do salgado francês "coxa-creme".

Outra possibilidade, relatada no livro "Antologia da alimentação no Brasil", da editora Raízes do Brasil, é a de que a coxinha surgiu nas mãos de um comerciante de lanches paulista.

No século XIX, na Grande São Paulo industrial, ambulantes ganhavam muito dinheiro matando a fome dos trabalhadores de indústria. Um dos vendedores teve a ideia desfiar o frango, envolver na massa de batata e moldar na forma de uma coxa.

A família real difundiu a coxinha?

De acordo com "A lenda da coxinha", uma reportagem da rádio CBN Campinas em 2018, a família real de Princesa Isabel pode ter difundido o quitute.

O filho da princesa com o Conde D'Eu era escondido da Corte do Rio de Janeiro por ter deficiência mental. Criado em Limeira, interior de São Paulo, em uma fazenda, ele tinha gostos peculiares e só aceitava comer coxa de galinha.

Com poucas porções restantes, a cozinheira da família teve de se virar para não faltar o alimento e acabou transformando uma galinha inteira em coxas empanadas para servir por muito tempo. O filho da Princesa Isabel teria gostado muito do prato, fazendo as coxinhas de galinha parte do cardápio da família.