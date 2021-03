De pudim a coxinha, confira lista de ovos de Páscoa diferentes encontrados em Fortaleza

Com a chegada da Páscoa, que deve ser comemorada entre esta sexta (2) e domingo (4), o comércio dos ovos de Páscoa funciona a todo vapor em diversas capitais pelo Brasil. Em Fortaleza, a tendência é que os produtos - dos mais comuns aos mais diferentes - sejam a sensação.

Entre os tradicionais e os ovos de colher, que ganham a preferência do público nos últimos anos, outra categoria também desponta nesse período: os ovos de Páscoa inovadores.

Salgadas ou doces, as receitas apostam em ingredientes inusitados, como a do ovo de coxinha. Repleto de frango e massa frita, o produto ganha ares de novidade para quem aprecia o salgado tradicional em diversos estados.

Legenda: O ovo de coxinha, por exemplo, aparece em novas versões todos os anos. Aqui em Fortaleza, locais como o Gosto Caseiro da Dessa fabricam o produto Foto: reprodução/Instagram

Pensando nisso, o Diário do Nordeste montou uma lista com ovos de Páscoa que fogem do comum. A relação pode ser uma boa para todos os que quiserem inovar na celebração nos presentes. Confira:

1) Ovo de Páscoa de pudim

Pensou que essa combinação não seria possível? Então, o item deve encher os olhos daqueles que amam o doce de leite condensado, mas não abrem mão do bom chocolate na Páscoa. Em Fortaleza, a receita foi criada por Janaína Gomes, da Dona Jana Brigaderia, que resolveu pensar em algo novo para chamar a atenção dos clientes.

Legenda: Ovo que leva recheio de creme brulée e castanhas caramelizadas traz o pudim como principal atrativo Foto: arquivo pessoal/Janaína Gomes

"Sempre na confeitaria a gente vem tentando inovar. Nós fazemos pesquisas por meio do Instagram ou Facebook. Vemos também quais as preferências nacionais", explica. Segundo Janaína, a ideia é do ano passado e já foi vista em diversas cidades, padarias ou lojas locais.

Ela aponta que, mesmo com a pandemia de Covid-19, as vendas não apresentaram queda.

"As pessoas estão cada vez mais presenteando umas às outras e usam esses produtos como meio de agradar alguém querido, de adoçar a vida", comenta.

A produção, ela explica, segue diversos testes. No fim, o pudim é acrescentado dentro do ovo de Páscoa e o melaço de creme brulée complementa a receita. "Ainda temos o adicional de castanha de caju, que é algo bem brasileiro e dá um toque especial", finaliza.

2) Ovo da Páscoa de brownie

Ainda para os que preferem opções doces, não faltam locais apostando em recheios diversos. O de brownie, no entanto, promete ser a mistura do chocolate puro com o bolo que faz tanto sucesso.

Legenda: O brownie vem como recheio principal para o tradicional ovo de páscoa Foto: reprodução/Instagram

Também em Fortaleza, na Brigaderia 22 o doce vem como o recheio especial de um ovo de colher grande, repleto de brigadeiro. Ao todo, são 150 gramas de brigadeiro com brownie. Um coelhinho "coroa" a decoração.

3) Ovo de Páscoa de coxinha

Mas nem só de doce se viverá nessa Páscoa. Assim como em diversos locais do Brasil, a coxinha com toda certeza surgiria entre as receitas para esta época. Em outra confeitaria da Capital, o salgado ganhou formato de ovo de colher e recheio de frango com milho.

Legenda: Salgado, o ovo traz recheio especial típico da coxinha Foto: reprodução/Instagram

No Instagram, o produto chega a ser vendido na faixa dos R$ 30, com peso total de 400 gramas. A aposta no caso, é para quem deseja fugir do tradicional chocolate dessa celebração.

4) Ovo de Páscoa com melaço de cana

E que tal um ovo que é a cara das receitas nordestinas? Esse é o caso do ovo desenvolvido pelo Café Aime. Casca de chocolate branco, brigadeiro de cream cheese e renda de coalho com melaço de cana. Esses são ingredientes do produto.

Legenda: Com aspecto de salgado, o ovo, na verdade, aposta no cream cheese para fazer balanço com o doce Foto: reprodução/Instagram

Disponível por encomenda nas redes sociais do estabelecimento, o ovo é a oportunidade de quem gosta de sabores diferentes que, nesse caso, ficam ressaltados pela presença do melaço.

5) Ovo de Páscoa de banana

Para completar a lista, um ovo da páscoa com recheio de banana caramelizada. A combinação, que já apareceu em chocolates famosos, promete também a mistura entre o doce e o amargo do chocolate. Em solo fortalezense, a ideia é executada pelo Mercado do Café.

Legenda: Neste ovo, a banana ganha o protagonismo mesmo em conjunto com o chocolate Foto: reprodução/Instagram

O local, inclusive, também já apostou em receitas com pistache crocante e bolos.