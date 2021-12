Farofa de Natal simples: 4 receitas para deixar sua ceia especial

Presente na maioria das mesas em vários estados brasileiros, a farofa é um acompanhamento simples de fazer e, na mesma medida, versátil entre vários pratos. No fim de ano, claro, ela ganha uma nova roupagem e ares de protagonista junto do peru no Natal, por exemplo.

Exatamente por isso, nessa época do ano, as buscas disparam de pessoas em busca de aprendizado sobre como preparar uma farofa especial para o Natal.

Como fazer farofa de Natal?

Legenda: Farofa é, muito comumente, um acompanhamento do peru natalino Foto: Shutterstock

O preparo, na maioria das vezes, é bem simples. Os ingredientes acabam levando a farinha de mandioca, que pode ser acrescida do bacon, do ovo e até das frutas cristalizadas.

Para você, que ainda está em busca de aprender como fazer, separamos algumas receitas especiais para esse fim de ano. Confira:

1. Farofa de Natal com bacon

Legenda: Farofa com bacon combina com qualquer época do ano Foto: Shutterstock

Ingredientes

70 g de bacon cortado em cubos

3 colheres de sopa de cebola picada

1/4 de xícara de ameixas pretas (secas) picadas

2 xícaras de chá de farinha de mandioca crua

Sal e pimenta do reino

Modo de fazer

Corte o bacon, acrescente em uma panela, leve ao fogo e doure os cubos;

Sem retirar a gordura, adicione a cebola e refogue na panela;

Adicione aos poucos a farinha de mandioca, misturando bem, dourando a farinha sem parar de mexer;

Acrescente os pedaços de ameixa, além de temperar com sal e pimenta do reino.

2. Farofa doce de Natal

Legenda: Farofa doce também pode levar ingredientes salgados Foto: Shutterstock

Ingredientes

200 g de linguiça calabresa cortada em cubinhos

150 g de bacon cortado em cubinhos

100 g de manteiga ou margarina

1 cebola grande cortada em cubinhos

3 dentes de alho amassados

70 g de ameixa seca hidratada e descaroçada picada

70 g de uvas-passas hidratadas

70 g de castanhas do brasil ou nozes picadas

125 g de farinha de mandioca

125 g de farinha de rosca

Modo de fazer

Frite o bacon e a linguiça para derreter a gordura, retire com uma espumadeira e reserve. Logo deppois, junte na gordura do bacon e da linguiça a manteiga ou margarina para derreter.

Frite o alho ligeiramente e, logo em seguida, adicione a cebola para dourar;

Coloque a linguiça e o bacon já fritos, as ameixas descaroçadas e cortadas, as uvas-passas hidratadas e as castanhas;

Após isso, oloque a farinha de mandioca mexa para que dê cozimento na farinha, logo em seguida coloque a farinha de rosca;

Tempere com sal e pimenta.

3. Farofa com uva passa

Legenda: Farofa com passas é opção para quem gosta do ingrediente especial Foto: Shutterstock

Ingredientes

150 g de uvas passas

2 xícaras de farinha de mandioca branca fina

1 cebola grande ralada

5 colheres de sopa de margarina

Sal e pimenta a gosto

Modo de fazer

Frite a cebola com a margarina e as uvas em fogo baixo.

Depois que a cebola dourar e a uvas ficarem todas inchadas, acrescente a farinha e mexa até a farofa ficar toda dourada.

Acerte o sal e a pimenta, de acordo com sua preferência

4. Farofa natalina

Legenda: Item importante na culinária brasileira, a farofa pode ser repaginada para combinar na ceia de Natal Foto: Shutterstock

Ingredientes

50g de manteiga

1 colher de sopa de alho picado

2 colheres de sopa de óleo

300g de farinha de mandioca

100g de bacon em cubos

150g de cebola picada

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Modo de fazer