Youtuber Lucas Rangel assume namorado nas redes sociais: 'Obrigado por ser o meu amor'

Lucas Rangel, ator e youtuber, publicou uma homenagem ao namorado, Lucas Bley, nas redes sociais e pegou os fãs de surpresa nesse domingo (13). "Feliz Dia dos Namorados, nenê. Sete meses do seu lado e sinto como se fossem anos. Obrigado por ser o meu amor e minha paz, te amo para sempre", disse o humorista de 24 anos.

Os seguidores parabenizaram o casal e comentaram sobre a demora de Rangel em assumir o namoro. "O negócio não é que eu sei esconder um namoro por 7 meses. São vocês que dão um beijo na boca e já contam para a rua inteira", brincou o youtuber no Twitter, após a repercussão da publicação.

Ao receber apoio dos fãs, o ator falou sua felicidade pelo momento e agradeceu o carinho. "Estou muito feliz! Lendo tudo o que vocês estão me mandando e comentando! Sério, sempre tive tanto medo... E agora não preciso mais ter! Amo vocês", desabafou no Twitter.

Comparação com Noah Centineo

No Twitter, a notícia de que ele estava namorando repercutiu e chegou a estar entre os assuntos mais comentados. "É isso, tô namorando. E ele é lindo demais", escreveu Rangel.

Muitos internautas comentaram que acharam o namorado do youtuber parecido com o ator norte-americano Noah Centineo. E começaram a se referir a Lucas Bley como "Noah Centineo brasileiro".

Legenda: Internautas estão chamando Lucas Bley de "Noah Centineo brasileiro" Foto: Reprodução

O ator respondeu os comentários dizendo: "Gente que raiva, eu também acho ele parecido com o Noah Centineo!".

Conta de namorado foi derrubada no Instagram

Nesta segunda-feira (14), Lucas Rangel compartilhou que a conta do namorado no Instagram foi desativada pela empresa após ter mais de 990 mil solicitações de novos seguidores. O perfil de Lucas Bley é privado.

"Eu queria ter palavras para falar uma coisa agora, mas eu não tenho uma palavra. Vocês conseguiram desativar o perfil com 30 seguidores do meu namorado. 30 seguidores só gente. E o coitado já não está entendendo mais nada. Agora tive que ligar para o Facebook para me ajudar a recuperar a conta”, comentou o youtuber.

Carreira de Lucas Rangel

O youtuber ganhou fama através do Vine, e atualmente acumula mais de 10 milhões de inscritos em seu canal, que mantém desde 2014. Conhecido por suas trollagens bem-humoradas e memes, Rangel tem cerca de 16,8 milhões de seguidores no Instagram.