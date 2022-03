Usando blusa transparente, Bruna Marquezine se diverte em Paris com atriz de 'La Casa de Papel'

A atriz Bruna Marquezine está em Paris para a Semana de Moda e dividiu, nas redes, um momento de diversão com a também atriz Úrsula Corberó, intérprete da personagem Tóquio na série La Casa de Papel.

Nas imagens, durante o desfile da grife francesa Yves Saint Laurent, Marquezine usava um look todo preto com blusa que deixava os seios à mostra e uma bolsa-carteira vermelha.

"Foi um prazer tão grande conhecer você!", escreveu a brasileira para Úrsula.

No Instagram, Bruna compartilhou detalhes do encontro com a espanhola. Em vídeos, Úrsula elogia a roupa de Marquezine e as duas apareciam conversam em inglês.