Atriz Ana Beatriz Nogueira descobre câncer de pulmão em estágio inicial e passará por cirurgia

A atriz global Ana Beatriz Nogueira, de 54 anos, que atualmente está no ar em "Um lugar ao sol", descobriu um câncer no pulmão em estágio inicial após fazer uma tomografia de rotina. As informações são da colunista Patrícia Kogut.

O câncer foi diagnosticado porque a artista teve um quadro de influenza e precisou fazer o exame de imagem. A cirurgia para retirada do pequeno tumor já está marcada para maio.

No mesmo mês, ela estará liberada para começar as gravações de "Olho por olho", de João Emanuel Carneiro, a próxima novela das 21h que sucederá "Pantanal".

Em "Um lugar ao sol", a atriz interpreta Elenice, que será diagnosticada com mal de Alzheimer e acabará a trama internada em uma clínica. Ela deverá morrer no fim da novela por complicações da Covid-19.

Esclerose múltipla

Na vida real, Ana Beatriz Nogueira convive com esclerose múltipla desde 2009, quando teve surtos da doença durante as gravações de "Caminhos das Índias".

Quando comentou sobre a doença autoimune pela primeira vez, em fevereiro de 2018, a atriz lembrou que à época do diagnóstico foi muito difícil. "Achei que era o fim".

Com o passar dos anos, a patologia conseguiu ser controlada. Não estou doente, tenho uma doença. Gosto de ver a esclerose múltipla como uma característica", disse há quatro anos.