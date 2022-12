The Weeknd abre venda de ingressos para shows no Brasil: veja preços e como comprar

Os ingressos para os shows do cantor The Weeknd no Brasil começaram a ser vendidos nesta quinta-feira (8), de forma on-line. As apresentações do astro pop canadense ocorrem em outubro de 2023, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Em terras cariocas, ele sobe ao palco no dia 7 de outubro, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Já em São Paulo, o show será realizado no dia 10 de outubro, no Allianz Parque. Ainda não foram anunciadas datas de shows extras.

Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim, responsável pela venda dos bilhetes para os shows. Nas redes sociais, internautas relataram alta procura e longos minutos de espera para conclusão da compra.

Confira as datas das vendas:

Rio de Janeiro – quinta-feira (8) na Bilheteria Norte do Engenhão; e a partir de sexta-feira (9), na Jeunesse Arena

São Paulo – quinta-feira (8) na Bilheteria 5 do Estádio do Morumbi; e a partir de sexta (9), na Bilheteria A do Allianz Parque

Veja os valores:

Rio de Janeiro

Pista Premium (Inteira: R$ 860; Meia: R$ 430)

Pista Cadeira Sul (Inteira: R$ 470; Meia: R$ 235)

Cadeira Inferior Leste (Inteira: R$ 530; Meia: R$ 265)

Cadeira Inferior Oeste (Inteira: R$ 530; Meia: R$ 265)

Cadeira Superior Leste (Inteira: R$ 350; Meia: R$ 175)

Cadeira Superior Oeste (Inteira: R$ 350; Meia: R$ 175)

São Paulo

Pista Premium (Inteira: R$ 860; Meia: R$ 430)

Pista Cadeira Sul (Inteira: R$ 470; Meia: R$ 235)

Cadeira Inferior Leste (Inteira: R$ 530; Meia: R$ 265)

Cadeira Inferior Oeste (Inteira: R$ 530; Meia: R$ 265)

Cadeira Superior Leste (Inteira: R$ 350; Meia: R$ 175)

Cadeira Superior Oeste (Inteira: R$ 350; Meia: R$ 175)

A turnê atual de The Weeknd celebra o álbum lançado por ele em 2020, 'After Hours', que tem o single 'Blinding Lights'. Além disso, o artista também trará os sucessos do álbum mais recente, o 'Dawn FM', lançado em 2022.

Chamada de 'After Hours Till Dawn', a turnê já passou por diversas cidades norte-americanas e, agora, passa por países da América do Sul e da Europa.