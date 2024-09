Previsão do signo de Áries para hoje, 15 de setembro

Hoje, o céu está a nosso favor com um clima leve e cheio de oportunidades. Vênus em Libra forma um trígono harmonioso com Júpiter em Gêmeos, enquanto a Lua em Aquário também se alinha de maneira fluida com esses dois planetas. O que isso significa para nós? Portas abertas e um campo de possibilidades à nossa frente. É um dia para expandir a mente, enxergar novas soluções e oportunidades.



No entanto, mesmo com tanta leveza, pode ser que você sinta um pequeno obstáculo. Existe uma responsabilidade que não pode ser ignorada. Mas não se culpe nem se aflija por isso. A vida nos traz desafios justamente para que possamos crescer e evoluir. Se algum bloqueio aparecer no seu caminho, veja como uma chance de amadurecimento. Escolha o caminho que te faz crescer como pessoa, aquele que te ajuda a evoluir espiritualmente. Lembre-se: você não precisa de pressa, apenas de consciência para seguir em frente.

Signo de Áries hoje

O dia promete trazer uma visão mais clara sobre os seus projetos futuros e suas conexões sociais. O apoio de amigos ou grupos pode abrir portas. Nos relacionamentos, você pode ver novas possibilidades, mas também sentir a necessidade de assumir certas responsabilidades. Crescer nas parcerias será essencial para sua evolução, tanto social quanto espiritual.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.