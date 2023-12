Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira (6)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (6/12), exibe o filme “Uma Segunda Chance Para Amar” após “Mulheres de Areia”, às 15h30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Uma Segunda Chance Para Amar"

Às vésperas do Natal, Kate não vive um bom momento tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Mas, quando conhece Tom, uma luz parece iluminar o seu caminho e ela dá novos propósitos à sua vida.

Assista ao trailer:

FICHA TÉCNICA DE "Uma Segunda Chance Para Amar"