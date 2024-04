Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira, 17

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (17/4), exibe o filme “Cartas Para Deus” após “Cheias de Charme”, às 15:25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Cartas Para Deus"

Tyler Doherty encara uma batalha diária contra o câncer com muita fé e coragem. O menino, de apenas oito anos, escreve suas orações em cartas para seu amigo: Deus. Buscando um sentido para sua vida, o carteiro Brady encontra as orações do garoto e resolve ajudá-lo a mudar o destino de todos ao seu redor.

TRAILER DE "CARTAS PARA DEUS"

FICHA TÉCNICA DE "Cartas Para Deus"