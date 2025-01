Sana 2025 parte 1 começa hoje (24) com diversos painéis e atrações

O Sana, um dos maiores eventos de cultura pop e entretenimento do Brasil, inicia hoje (24) sua primeira edição de 2025. Até domingo (26), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, fãs de animes, games, séries, filmes e música poderão conferir diversas atrações e aproveitar experiências imersivas que celebrarão os 25 anos de história do Sana.

Nesta edição especial, o Sana receberá atrações como o Festival RapGeek, o cantor Fábio Lione e as atrações japonesas Eizo Sakamoto e a banda Head PhonesPresident, além de dubladores e convidados internacionais.

“A expectativa é grandiosa. Estimamos um público de 80 mil pessoas ao longo dos três dias, reforçando a importância e o alcance do evento. Estamos preparando uma programação especial para celebrar essa trajetória, com atrações internacionais, convidados de peso, competições e muitas novidades. Alcançar 25 anos de evento é motivo de muito orgulho para toda a equipe”, conta Ricardo Busgaib, diretor do Sana.

Um dos destaques é a presença do ator britânico Jason Isaacs, conhecido por seu papel como Lucius Malfoy na saga Harry Potter. Isaacs participará de atividades exclusivas, incluindo um encontro inédito com Hélio Ribeiro, dublador oficial de seu personagem no Brasil. A interação será apresentada por Caco Cardassi, especialista no universo de Harry Potter e criador do canal Caldeirão Furado.

A programação inclui ainda concursos de cosplay, painéis, exposições interativas e campeonatos de eSports. O evento também contará com salas temáticas, arena gamer e competições musicais.

O local terá a Vila dos Artistas como um dos seus espaços mais vibrantes e inspiradores. Estarão reunidos cerca de 70 artistas, tendo o objetivo de promover e valorizar a criatividade autoral, oferecendo aos visitantes a chance de mergulhar em um universo único de arte e inovação.

Em relação ao compromisso social, o Sana apresenta iniciativas como o ingresso solidário, que incentiva doações de alimentos não perecíveis para o projeto Mesa Brasil. Há também o projeto GeekAção, que democratiza o acesso ao evento para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Em 2024, mais de 55 mil pessoas foram beneficiadas, com expectativa de ampliação para 2025.

“Estamos extremamente satisfeitos com os impactos positivos na vida dessas crianças e jovens, proporcionando oportunidades únicas e inspiradoras. No que diz respeito ao meio ambiente, nosso Setor de Tecnologia e Sustentabilidade lidera ações importantes, como a campanha E-Lixo Zero, que já se tornou uma parte essencial do evento. A campanha promove a conscientização sobre o descarte adequado de resíduos eletrônicos”, afirma Ricardo.

A parte 1 do Sana 2025 acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, no Centro de Eventos do Ceará. Os ingressos podem ser adquiridos no site https://www.sympla.com.br/evento/sana-2025-parte-1/2548320.

Mais informações:

Site: portalsana.com.br

Instagram: @sana_fcnb