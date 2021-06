Renata Vasconcellos se vacina contra a Covid-19 ao lado da irmã gêmea no Rio de Janeiro

A apresentadora do 'Jornal Nacional' Renata Vasconcelos, de 49 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (21). Ao chegar em um posto de vacinação no Rio de Janeiro, ela surgiu na companhia da irmã gêmea, Lanza Mazza.

O momento foi compartilhado pela jornalista no Instagram, em publicação em que aparece ao lado da irmã e de uma enfermeira. "Viva o SUS. Uma dose de respeito", escreveu em uma placa usada para levar ao local.

Em uma das fotos publicadas, inclusive, Renata aparece emocionada, com os olhos cheios de lágrimas. "Emoção…Boa semana a todos!", disse na rede social.

Legenda: Renata Vasconcelos mostrou a emoção no Instagram Foto: reprodução/Instagram

A imunização de Vasconcelos aconteceu em meio à nova fase no estado carioca, que vacina a partir desta segunda (21) mulheres de 49 anos, gestantes e puérperas.

Comemoração

Com a postagem de Renata, que já passou as 57 mil curtidas no Instagram, colegas de trabalho e seguidores deixaram mensagens comemorando o fato.

William Bonner, companheiro de bancada do Jornal Nacional, e que também já foi inoculado com a primeira dose da vacina, parabenizou a apresentadora.

Enquanto isso, os fãs da jornalista também deixaram o carinho. "Que felicidade! Não sabia o quanto eu estava esperando por esse momento", escreveu uma das seguidoras nos comentários.