Rebeca Abravanel e Alexandre Pato mostram primeira foto do filho, Benjamin

Rebeca Abravanel, de 43 anos, e Alexandre Pato, de 34, mostraram pela primeira vez, no último domingo (12), Dia das Mães, uma foto com o filho do casal, Benjamin, de 4 meses.

"Primeiro e para sempre Mãe! Feliz Dia das Mães, meu amor! Te amamos @rebecaabravanel. Ale e Ben!", escreveu Alexandre em postagem para o 4,5 milhões de seguidores no Instagram.

O bebê nasceu em 12 de janeiro, no Hospital Israelita Albert Einsten, São Paulo, mas só teve o seu nascimento confirmado pela assessoria no dia 31 do mesmo mês.

Junto ao primeiro registro público de Benjamin, a herdeira de Sílvio Santos também aparece ao lado de um balão, com a frase “meu primeiro dia das mães”.

O sigilo deste período foi essencial para que o casal pudesse desfrutar da paternidade com a máxima discrição. “Eles estão ótimos e em casa”, disse a assessoria de imprensa da emissora SBT, durante a confirmação do nascimento.

Fãs pedem para ver o rosto da criança

A postagem com a foto de Benjamin, aliás, ainda não mostra o rosto da criança. Não faltaram pedidos de fãs da apresentadora e do craque do futebol.

"Lindos. Deus os abençoe. Quando quiser, mostra a carinha do Benjamin. Vamos amar. Torcemos tanto por essa gravidez, merecemos essa alegria", disse uma seguidora. "O menino é de ouro, gente", brincou outra.

Rebeca e Pato são casados desde 2019. Com quatro anos de união, fontes próximas aos pombinhos começaram a confirmar a gravidez.

“Eles completaram quatro anos de casamento e a gravidez sempre foi uma vontade dos dois. Certamente, muito desejada. Estão todos felizes que a família vai crescer. O bebê era bastante desejado”, disse uma amiga do casal à Revista Quem em setembro do ano passado.

No mês seguinte, Abravanel exibiu o barrigão pela primeira vez. Depois, foi a vez do chá de bebê dos sonhos e para lá de romântico do 14º neto de Silvio Santos.