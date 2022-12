Quem saiu da Fazenda ontem? Veja como foi a última eliminação do programa

O rapper Pelé Milflows foi eliminado de 'A Fazenda 14', da Record TV, na noite desta terça-feira (13). Essa foi a última roça do programa.

Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano se salvaram na berlinda e estão na final do reality. O ganhador, que leva o prêmio de R$ 1,5 mi, será anunciado na quinta-feira (15).

Pelé recebeu apenas 5,88% dos votos do público para permanecer na competição. Assim como na eliminação anterior, a Record TV não divulgou as porcentagens dos outros participantes.

RETA FINAL DO PROGRAMA

A última roça de 'A Fazenda 14' foi anunciada de surpresa aos participantes, logo após a saída de André Marinho, na noite de segunda-feira (12). Os peões restantes foram automaticamente para a berlinda e Pelé acabou eliminado.

Na quarta-feira (14), deve acontecer a festa final do programa, com os antigos participantes do reality. A celebração havia sido cancelada, mas foi mantida após negociação entre a equipe do programa e os ex-peões.

Veja o cronograma da reta final

Terça-feira (13): Última eliminação e definição da fina

Quarta-feira (14): Festa final

Quinta-feira (15): Final

QUEM SAIU? ENQUETE DO DN APONTOU RESULTADO

A enquete realizada pelo Diário do Nordeste já havia apontado que Pelé seria o eliminado. Ele recebeu apenas 5,6% dos votos na simulação.

Bárbara foi a mais votada da enquete, com 57,5% dos votos. Já Bia recebeu 29,9% dos votos na simulação e Iran, 7,1%.

É importante frisar que a enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do reality. A definição da berlinda foi anunciada ao vivo na noite desta terça-feira (13) pela apresentadora Adriane Galisteu.