Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (9)?

O "Dança dos Famosos" levou uma rodada de disputas com o segundo grupo de duplas que seguem no quadro, neste domingo (9). No "Domingão do Huck", eles encararam o ritmo salsa.

Barbara Reis, Micael Borges, Tati Machado, MC Daniel e Amaury Lorenzo se apresentaram no programa.

VEJA QUEM SÃO OS CLASSIFICADOS QUE SEGUEM PARA A PRÓXIMA FASE:

Amaury e Camila Lobo

Tati Machado e Diego Maia

Barbara Reis e Vínicius Mello

CONFIRA OS ELIMINADOS DESTE DOMINGO:

MC Daniel e Paula Santos

Micael Borges e Nathália Santos

PONTOS

A diferença de pontos da rodada entre o primeiro e segundo lugar foi na casa dos milésimos. Amaury levou 59 pontos e Tati com 58,9.



A terceira vaga para próxima fase ficou com Barbara Reis com 58,5 pontos.

PRÓXIMA FASE

A disputa entre as duplas segue na próxima semana com os dois grupos em novas rodadas.