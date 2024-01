Quem envenenou Agatha em Terra e Paixão? Veja o final da novela

O último capítulo da novela "Terra e Paixão" foi exibido nesta sexta-feira (19), na TV Globo. Agatha (Bianca Bin/Eliane Giardini), primeira mulher de Antônio La Selva (Tony Ramos) e mãe de Caio (Cauã Reymond), foi envenenada por Angelina. Irene (Gloria Pires) disparou três tiros contra ela e Gentil (Flavio Bauraqui) empurrou da escada. A personagem foi morta em 7 de dezembro de 2023.

Legenda: Irene (Glória Pires) atirou contra Agatha (Eliane Giardini) Foto: Reprodução/TV Globo

Em agosto de 2023, a personagem retornou ao folhetim de Walcyr Carrasco, saindo da prisão e chegando em Nova Primavera, cidade fictícia onde a trama se passa. Agatha era dada como morta há décadas. Ela foi encontrada morta com três tiros no peito, na beira da escada, contudo, morreu envenenada.

Angelina (Inez Viana) já havia confessado o envolvimento no crime e dito que agiu por legítima defesa, contudo, ela teria feito intencionalmente.

Os principais suspeitos do crime eram Irene (Gloria Pires); Angelina (Inez Viana); Ramiro (Amaury Lorenzo); Antônio (Tony Ramos).

Qual era o segredo de Agatha

O pai do Antônio de La Selva roubou as terras da família de Agatha e matou o pai dela. A família da personagem interpretada por Bianca Bin e Eliane Giardini ficou bastante pobre após a perda do patriarca.

Buscando vingança, a personagem buscou La Selva para casar com ele. Após ciúmes em excesso do então marido, a personagem fingiu a própria morte e fugiu com obstetra após o parto de Caio.