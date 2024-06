Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (17)

A novela 'Renascer' desta segunda-feira (17) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Dona Patroa acusa Mariana de ter se casado por interesse.

Resumo completo de 'Renascer' desta segunda-feira

Dona Patroa acusa Mariana de ter se casado por interesse. Joana pede ao Pastor Lívio para fazer Tião desistir de ir para o acampamento. José Inocêncio comunica à família sua separação de Mariana. Sandra não gosta de ver João Pedro defendendo Mariana e decide deixar o marido. Lu elogia o desempenho dos filhos de Tião na escola. Zinha repreende Sandra por ter saído de casa.

Dona Patroa apoia Sandra. Sandra deixa claro a Mariana que não quer ser sua amiga. Inácia conta a Buba o sonho que teve com uma criança. Teca sente as dores do parto e pede a Du que avise a Buba. Maria Santa aparece para tranquilizar Teca. Inácia avisa a Buba que a hora de Teca chegou.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.