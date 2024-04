Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira (17) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Marcelo pede a mão de Quinota em casamento.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira

Padre Zezo se espanta com a revelação de Tia Salete e Juquinha. Marcelo desperta do susto e afirma à família Leonel que teve uma visão e que deve se casar com Quinota. Padre Zezo visita o prefeito Sabá Bodó e sua esposa Nivalda. Nastácio admira Esperança.

Marcelo pede a mão de Quinota em casamento. Zé Beltino acredita que Marcelo conversou com Nossa Senhora. Zefa Leonel expulsa Marcelo de sua casa e proíbe Quinota de sair. Zefa Leonel constata que Quinota fugiu.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.