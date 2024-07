Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (29)

A novela 'Familia é Tudo' desta segunda-feira (29) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Chicão fica arrasado com a exigência de Lulu para se afastar de Andrômeda.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta segunda-feira

Chicão fica arrasado com a exigência de Lulu para se afastar de Andrômeda. Vênus contraria Tom, que fica enciumado ao vê-la acolher Léo. Paloma conta para Electra o que viu entre Jéssica e o produtor do espetáculo. Elisa vê oportunidade para se vingar de Lupita com o comercial que vão fazer e pede a ajuda de Renzo, diretor do filme. Maya e Tom ficam cada vez mais próximos.

Enéas mostra a foto das ex-madrastas de Vênus para Léo. Electra descobre que Jéssica mentiu para ela. Vênus e Electra estranham ao ver Catarina na frente da Galeria. Júpiter se irrita com a presença de Guto e Lupita em show. Hans tem uma nova ideia para impedir que seus primos cumpram a missão.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.