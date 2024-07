Previsão do signo de Aquário para hoje, 29 de julho

Nos próximos dias o universo vai te ajudar a atingir equilíbrio e lucidez mental. É importante que você desenvolva uma clara percepção dos acontecimentos da sua vida e expresse melhor suas ideias e conclusões. Alguns mecanismos mentais acabam desvalorizando o que você tem de bom e você se perde da sua originalidade. A segunda-feira começa sob uma certa urgência. Você já começa o dia mais impaciente e com vontade de mudar as coisas. A Lua faz um aspecto de desafiador com Vênus e você pode ser surpreendido com suas as finanças ou nos seus relacionamentos. Mas logo em seguida, a Lua encontra Urano e você pode encontrar uma saída ou solução para essa situação desafiadora. E por mais que a segunda-feira traga uma certa instabilidade, no final do dia você vai sentir um alívio, pois a Lua em harmonia com Netuno traz um respiro. E você finaliza esse dia cheio de surpresas muito mais confiante.

Signo de Aquário hoje

Suas estruturas emocionais continuam sendo remexidas. Lembre-se que não existe nenhum

relacionamento perfeito e muito cuidado para não reagir de forma desmedida se suas expectativas não forem alcançadas. Existe uma necessidade de segurança e enquanto você não buscar equilíbrio com os laços do passado, torna-se um pouco mais complicado se relacionar. Aproveite para expressar suas emoções com mais espontaneidade e renovar as formas de relacionamento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.