Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (29/7)

Nos próximos dias o universo vai te ajudar a atingir equilíbrio e lucidez mental. É importante que você desenvolva uma clara percepção dos acontecimentos da sua vida e expresse melhor suas ideias e conclusões. Alguns mecanismos mentais acabam desvalorizando o que você tem de bom e você se perde da sua originalidade. A segunda-feira começa sob uma certa urgência. Você já começa o dia mais impaciente e com vontade de mudar as coisas. A Lua faz um aspecto de desafiador com Vênus e você pode ser surpreendido com suas as finanças ou nos seus relacionamentos. Mas logo em seguida, a Lua encontra Urano e você pode encontrar uma saída ou solução para essa situação desafiadora. E por mais que a segunda-feira traga uma certa instabilidade, no final do dia você vai sentir um alívio, pois a Lua em harmonia com Netuno traz um respiro. E você finaliza esse dia cheio de surpresas muito mais confiante.

Áries

Você só precisa se sentir bem consigo mesmo e com a sua própria imagem, mas hoje pode bater a insegurança em relação ao seu valor e recursos internos. Hoje você pode viver em uma gangorra financeira, mas você encontra uma saída. O importante não é o que você possui, mas o que você é.

Touro

A semana inicia trazendo algumas inseguranças. Você pode sentir alguma instabilidade no seu lar, na sua vida íntima ou emocional. Mas você pode transformar essa tensão interna em coragem, audácia e iniciativa para resolver seus próprios desafios e enfrentar as dificuldades. Sua percepção estará mais clara e você vai enxergar melhor as oportunidades.

Gêmeos

Você sabe do seu poder de encantar as pessoas com sua inteligência e a forma como troca muitos conhecimentos, mas hoje você está mais sensível e confuso. Tente recarregar suas baterias e reflita sobre o que está sentindo. Evite pensamentos negativos e não permita que o medo das mudanças e imprevistos te paralisem.

Câncer

Você anda bem focado no seu valor pessoal, mas muito cuidado com o apego material. Pode ser que hoje você se sinta mais inseguro e seus objetivos não estão muito claros. Seus ideais e valores podem mudar hoje, seguindo a maré de seus sentimentos. Pode ser que hoje você receba a ajuda de um amigo. Tente conversar com pessoas diferentes.

Leão

Tente cuidar mais da sua aparência física e do seu visual. O momento pede autocuidado, pois as expressões da sua imagem pessoal é projetada e pode trazer alguns desconfortos hoje. Sua segurança vem do reconhecimento. Evite perseguir ambições que não são suas, deixe de lado as expectativas alheias e mostre para o mundo seu jeito único e inventivo de ser.

Virgem

Aproveite a Lua minguante e deixe de lado o medo de crescer e explorar novos caminhos. Existe um mundo de possibilidades, mas você acaba insistindo na mesma rota e repetindo os mesmos erros. Pode ser que você prefira ficar recluso, aproveite para refletir sobre o que te impede de crescer. Você quer avançar, mas talvez não desenvolva o seu potencial. Busque crenças mais inovadoras.

Libra

Vênus transitando em Leão traz expressão social e isso acaba lhe rendendo bons frutos, mas é importante que você desapegue de algumas emoções profundas que estão aí enraizadas e não lhe servem mais. Mas pode ser que hoje você se sinta instável em relação aos seus amigos ou grupos. Talvez você tenha que lidar com frustrações e desapontamentos por altas expectativas ou idealizações, mas observe o que você sente e anote seus insights.

Escorpião

Pode ser que hoje você seja surpreendido nas suas parcerias ou no relacionamento com chefes. Dessa forma, aquela promoção ou ascensão em relação a sua imagem social ou reconhecimento, podem não acontecer como você esperava. Mas mesmo com esses relacionamentos instáveis, tente enxergar todos os ângulos de uma situação, ainda que crítica ou conflitante, você encontra uma resposta ou uma saída.

Sagitário

Pode ser que hoje você tenha que reavaliar seus valores de uma forma nada tranquila. Existe uma possibilidade de mudança de trabalho ou na rotina. Mas qualquer desequilíbrio emocional vai pedir que você desacelere e relaxe um pouco mais. Tente renovar seus métodos de trabalho e alinhar produtividade com qualidade.

Capricórnio

Você está num processo de transformação e regeneração, mas hoje a insegurança ainda pode bater à sua porta. Você precisa alcançar um maior equilíbrio interno, busque nutrir suas emoções, pois hoje você vai se sentir mais insatisfeito. Aproveite o encontro da Lua e Urano para realizar o que deseja. Sua disposição vai te ajudar a criar as coisas de forma diferente.

Aquário

Suas estruturas emocionais continuam sendo remexidas. Lembre-se que não existe nenhum relacionamento perfeito e muito cuidado para não reagir de forma desmedida se suas expectativas não forem alcançadas. Existe uma necessidade de segurança e enquanto você não buscar equilíbrio com os laços do passado, torna-se um pouco mais complicado se relacionar. Aproveite para expressar suas emoções com mais espontaneidade e renovar as formas de relacionamento.

Peixes

Você está buscando mais harmonia na sua rotina e um serviço que lhe proporcione mais satisfação. Mas a semana inicia trazendo uma certa inquietude, o que dificulta a sua concentração. Tente encontrar o equilíbrio necessário para trabalhar suas emoções e encontre a melhor forma de expressá-las. Você estará muito mais criativo hoje.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.