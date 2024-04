Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

A novela 'Cheias de Charme' desta segunda-feira (22) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Inácio visita Rosário na cadeia e a pede em casamento.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta segunda-feira

O delegado alerta que o clipe de Rosário e suas amigas pode não ser considerado crime e Chayene se decepciona. Penha descobre que o clipe caiu na rede e fica tensa. Elano e Conrado fazem a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Cida, Penha e Rosário prestam depoimento na delegacia e encontram Chayene. Elano descobre que Penha está na delegacia. Socorro pede demissão a Máslova para trabalhar na casa de Chayene. Rosário, Penha e Cida são presas por desacato a autoridade. Inácio chega à delegacia e encontra Rosário. Sarmento repreende Cida, e Elano apoia a doméstica. Inácio avisa a Sidney que Rosário foi detida.

Chayene comemora a prisão das empregadas e exige que Socorro cumpra o acordo feito com ela. Elano tenta descobrir quem publicou o clipe das empregadas na internet. Socorro concede uma entrevista na rádio elogiando Chayene como patroa e Penha, Cida e Rosário ouvem. Valda pede para Sarmento tirar Cida da cadeia. Lygia é procurada por uma repórter para dar sua opinião sobre a prisão das empreguetes. Chayene e Fabian se apresentam no programa do Faustão e Rosário reconhece sua música. Kleiton sugere o lançamento de uma campanha na internet para libertar as empreguetes. Conrado fica de queixo caído ao ver Cida no clipe.

Elano e Kleiton lançam um movimento para libertar Penha, Cida e Rosário. Lygia se queixa do assédio que vem sofrendo desde que o clipe das empreguetes caiu na internet. Sidney entra na casa de Chayene e tenta convencê-la a retirar a queixa contra Rosário. Kleiton pede o apoio de Gentil à campanha para libertar as empreguetes. Brunessa conta para Rodinei que está grávida e diz que o filho é dele. Kleiton sugere a Elano, Sandro, Inácio e Sidney que eles façam uma manifestação em frente à casa de custódia. Cida, Penha e Rosário demonstram desânimo na cadeia. Ivone comenta que Brunessa foi expulsa de casa pelo pai e Rodinei fica intrigado.

Rodinei e Niltinho grafitam o condomínio com frases de apoio às empreguetes. A música de Rosário toca no programa de rádio de Gentil e Chayene ouve. Laércio conta para Chayene que está sendo organizada uma manifestação pró-empreguetes. Sônia descobre que Lygia aderiu à campanha para soltar as três domésticas e conta para Sarmento. Fabian assiste ao clipe das empreguetes. Inácio visita Rosário na cadeia e a pede em casamento.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.