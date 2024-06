Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (17)

A novela 'Cheias de Charme' desta segunda-feira (17) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Maria Helena reconhece Cida e a cumprimenta.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta segunda-feira

Maria Helena reconhece Cida e a cumprimenta. Alana reclama do colégio para Penha. Humberto se preocupa com a conta do restaurante. Cida exige que Valda vá morar com ela. Maria Helena insiste para que Sônia tire uma foto com Cida e Valda.

Isadora sofre com o desprezo de Conrado. Sônia culpa Sarmento pelo rebaixamento em seu padrão de vida. Isadora fica tensa ao saber que Cida pode comprar um apartamento no Casagrande. Humberto orienta Chayene a aceitar um acordo com Socorro.

Brunessa pede para Sônia pagar seu salário com artigos da Galerie. Sarmento perde a paciência com Rodinei e paga a conta para Messias. Conrado pensa em Cida. Chayene se consulta com Madame Kastrup. Socorro decide devolver o dinheiro que ganhou para Chayene.

Cida vê Conrado tentando reaver o dinheiro de um relógio que comprou.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.