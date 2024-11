Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (7) vai ao ar às 17:10, após 'Um Espião Animal'. Nesse capítulo, Alexandra se recusa a dizer qualquer coisa a Cristina e Ivan, e eles desistem.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Alexandra se recusa a dizer qualquer coisa a Cristina e Ivan, e eles desistem. Terezinha confessa a Raul que o ama. Raul morre de rir de Terezinha e a deixa magoada. Serena, Rafael e vários amigos molham as rosas com a água misturada com fumo de rolo. Ciro fala para Agnes que não poderão fazer nada com as informações que estão no caderno de Guto, pois o assassinato de Luna é um crime prescrito.

Alexandra conta a Eduardo que foi atacada. Terezinha ameaça contar tudo o que sabe sobre Raul. Raul muda de atitude, diz a Terezinha que entendeu tudo errado e que eles ficarão juntos quando ele se separar de Olívia. Adelaide conta para Cristina que as joias estão com Serena. Gumercindo, a mando de Vitório, joga purgante dentro de um cassoulet que Baltazar está preparando.

Os clientes do restaurante ficam com dor de barriga. Cristina diz a Serena que veio buscar as joias. Serena fala para Cristina que jamais lhe entregará as joias, pois elas causaram a morte de Luna. Cristina avança sobre Serena. Serena luta com Cristina e a expulsa de sua casa. Ivan tenta interferir, mas Rafael chega e ameaça chamar a polícia. Agnes diz a Ciro que deve esquecê-la e procurar uma mulher mais jovem.

Ciro responde que não quer outra mulher. Débora garante a Cristina que terá tudo que quiser depois que assinar o acordo de separação. Cristina não compreende, pois sabe que abrirá mão de todo o dinheiro com o acordo. Kátia conta para Raul que Baltazar não era um cozinheiro de verdade. Raul demite Baltazar.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.