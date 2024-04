Pudim morre em Família é Tudo? Saiba o que vai acontecer na novela

Após ser raptado por Odair (Emanoel Thompson), o pequeno Pudim (Antônio Caramelo) não deixará o sequestro correr como esperado na novela 'Família é Tudo', da TV Globo. O menino será encontrado no capítulo desta quarta-feira (17).

A criança frustrará o plano orquestrado pela sua própria mãe, Paulina (Lucy Ramos), que na trama tem a intenção de culpar Vênus (Nathalia Dill) pelo sumiço e atrapalhar o relacionamento dela com Tom (Renato Góes), seu ex-marido.

Pudim foi surpreendido pelo sequestrador quando estava na companhia de Vênus e alguns jovens da Fundação Todos Humanos. Odair levará o menino até o carro e tentará sair do local sem ser notado.

Assustado, a criança grita para o homem parar o veículo e tapa os olhos dele com as mãos. "Para esse carro agora! Eu quero ligar pro meu pai! Para o carro!", diz o menino.

Sem conseguir enxergar a estrada, Odair irá colidir com o carro em uma árvore. Pudim não vai morrer no acidente, mas vai perder a consciência por conta do impacto.