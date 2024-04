Previsão do signo de Virgem para hoje, 23 de abril

É Lua cheia no signo de Escorpião. A Lua atinge seu brilho máximo e forma um aspecto tenso com o Sol e Plutão. O cenário está te convidando, ou melhor, te forçando a tomar uma decisão, escolher um lado ou se posicionar. Muito cuidado com os jogos de poder. Aquelas emoções que foram reprimidas por muito tempo vão sair de alguma forma. Aproveite para limpar, curar e transformar. Acesse a sua força regeneradora e se afaste de tudo que é tóxico.

Signo de Virgem hoje

Foque na sua comunicação, virginiano(a). Existe uma pressão e tudo que você deseja é entregar logo os resultados, fechar um contrato ou resolver algum mal-entendido. Os próximos dias serão tensos, mas seja diplomático(a).

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.