Previsão do signo de Touro para hoje, 14 de novembro

Nesta quinta-feira, a Lua transita pelo signo de Touro, aproximando-se da fase Cheia, que ocorrerá amanhã, dia 15. Essa configuração astrológica enfatiza a necessidade de estabilidade e segurança, especialmente nos relacionamentos e nas finanças, mas tudo isso com um toque de renovação.



A influência da Lua em Touro, regida por Vênus, destaca a importância de atitudes práticas e afetuosas nas relações. É um momento propício para avaliar como você tem demonstrado carinho e valorizado as pessoas ao seu redor. Buscar harmonia e demonstrar apreço pode fortalecer os laços afetivos.



Este período favorece a concentração em ganhos materiais e interesses pessoais. A energia taurina incentiva a busca por conforto e segurança financeira. Que tal reavaliar suas estratégias? Há um potencial enorme para colher os frutos de esforços anteriores. No entanto, é fundamental exercitar a paciência, pois os resultados podem não ser imediatos. Manter a perseverança e a calma será essencial para aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem.

Signo de Touro hoje

Com a Lua no seu signo, é o momento perfeito para cuidar de você e rever como tem se apresentado ao mundo. Questione se suas relações respeitam seu valor pessoal. Focar em autocuidado e no que você realmente valoriza pode fortalecer sua confiança.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.