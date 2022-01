Previsão do signo de Libra para hoje, 20 de janeiro

Signo de Libra hoje

Nesta madrugada, por volta das 5 horas, a Lua fica fora de curso em Leão, o que pode trazer sonhos estranhos ou nos fazer perder o sono. Por isso, no começo do dia é importante tentar manter um ritmo mais tranquilo, sem nos cobrar tanto e evitando fazer compras ou tomar decisões importantes. Após as 11 horas, a Lua ingressa em Virgem e volta a transitar normalmente, o que nos ajuda a retomar a pensar de forma mais clara e a nos planejar melhor. Porém, como Mercúrio (o planeta regente de Virgem) ainda está em movimento retrógrado, precisamos ter flexibilidade para lidar com imprevistos e mal entendidos. Saber ouvir é tão importante quanto ter paciência para se expressar.Os nativos de Libra podem aproveitar a entrada da Lua em Virgem para fortalecer a sua autoconfiança e a sua assertividade ao se comunicar. Muitas vezes, você pode ter dificuldade para fazer expor suas necessidades e impor limites e as energias virginianas te ajudam nesse sentido.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.