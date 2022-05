Previsão do signo de Libra para hoje, 17 de maio

Signo de Libra hoje

Nesse momento, precisamos entender que até aquilo que não acontece de acordo com o esperado tem uma razão. As portas que se fecham nos protegem daquilo que não precisa estar em nosso caminho. Por isso, é preciso aprender a ter um pouco mais de fé na vida e acreditar que as oportunidades perfeitas vão surgir na hora certa. Além disso, as energias taurinas que são amplificadas pelo eclipse nos convida a refletir sobre os hábitos e padrões de pensamentos que estão regendo a nossa vida. Questione-se: aquilo que você tem priorizando no seu dia a dia está te nutrindo ou te intoxicado?Esse eclipse te convida a refletir sobre a necessidade de acessar o seu poder pessoal para se transformar em quem você verdadeiramente é. Desprenda-se da ideia de que você deve agir de tal forma ou ter determinado sentimento. Apenas quando você se livra dessas crenças limitantes, é possível diferenciar o que faz parte da sua essência e o que você acabou absorvendo de outras pessoas, mas que não faz sentido para si mesmo.