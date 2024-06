Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 17 de junho

A Lua chega no signo de Escorpião e você vai aprender que nada é definitivo. Por mais que o passado volte a incomodar, não se apegue. Não controle. Chega de tanta insistência. Recomece. A segunda-feira pode ser delicada. Você está mais sensível hoje. Vênus e Mercúrio chegam no signo de Câncer, busque o que te nutre, cuida do teu ninho, dos teus vínculos. Busque a tua morada, teu espaço sagrado.

Signo de Capricórnio hoje

Vênus vai te convidar a olhar para suas parcerias e relacionamentos, capricorniano(as). Prepare-se para viver um período em que você aprende que é impossível ser feliz sozinho. Até o dia 11/07 sua vida social fica movimentada. Tente se conectar mais com as pessoas, fortaleça laços e foque nas suas parcerias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.