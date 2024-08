Previsão do signo de Câncer para hoje, 4 de agosto

É Lua Nova no signo de Leão e o seu Sol interior será ativado. A alegria, as paixões e a criatividade entram em cena. Nas próximas 4 semanas você vai buscar o que te faz feliz, o que te deixa mais vivo e o que faz seu coração vibrar. Chegou a hora de criar algo e deixar sua marca no mundo. E não é sobre ser apenas aplaudido, adorado ou contemplado, Você só precisa expressar sua verdadeira vontade para que essa luz ilumine. Cuide de você, das suas ideias e dos seus projetos. Você está alinhado com seu propósito? Ou continua fugindo do que precisa ser feito?

Signo de Câncer hoje

Aproveite a Lunação de Leão para olhar para suas finanças, desenvolver competência pessoal, valores e recursos para conquistar um sentido de individualidade. Você precisa encontrar e definir aquilo que te deixa seguro financeiramente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.