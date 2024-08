Previsão do signo de Áries para hoje, 4 de agosto

É Lua Nova no signo de Leão e o seu Sol interior será ativado. A alegria, as paixões e a criatividade entram em cena. Nas próximas 4 semanas você vai buscar o que te faz feliz, o que te deixa mais vivo e o que faz seu coração vibrar. Chegou a hora de criar algo e deixar sua marca no mundo. E não é sobre ser apenas aplaudido, adorado ou contemplado, Você só precisa expressar sua verdadeira vontade para que essa luz ilumine. Cuide de você, das suas ideias e dos seus projetos. Você está alinhado com seu propósito? Ou continua fugindo do que precisa ser feito?

Signo de Áries hoje

Não deixe seus prazeres de lado, ariano(a). Existe uma criança brincalhona viva e bem disposta dentro de você. Expresse o seu Sol, ou seja, suba no palco e mostre seus talentos para o mundo. Você é único, não permita que o medo do novo apague a sua luz.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.