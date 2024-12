Previsão do signo de Câncer para hoje, 29 de dezembro

Hoje é o último dia de Lua Minguante. Um convite silencioso para fazer uma pausa, observar e deixar ir. Não adianta lutar contra o que já se despede. As respostas que você busca podem estar na simplicidade do silêncio.

A Lua em Sagitário se encontra com Mercúrio e se opõe a Júpiter, revelando algumas verdades; O dia pede reflexão, mas sem pressa para agir. Pode ser que algumas percepções chegam como um sussurro.



Aproveite e faça uma limpeza nas suas gavetas, na casa, na mente e no coração. O que não serve mais? Quais mágoas e pensamentos te impedem de seguir? Deixe o peso no passado. Amanhã, a Lua Nova em Capricórnio e abre as portas para uma nova aventura. Use o dia de hoje para preparar o terreno e se abrir ao que está por vir.



Tarefa do dia: Escolha uma coisa para deixar ir – uma crença, um objeto, um ressentimento. Escreva no papel tudo que não te pertence mais e depois queime esse papel ou apenas respire profundamente e solte.

Signo de Câncer hoje

Seu corpo e suas emoções pedem descanso. Dê um tempo nas demandas externas e cuide de você. Pratique o autocuidado limpando seu espaço, organizando suas emoções e encerrando pequenos ciclos. A leveza emocional será essencial para a nova fase que se aproxima.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.