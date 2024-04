Previsão do signo de Câncer para hoje, 17 de abril

A Lua chega no signo de Virgem. Tente colocar ordem na bagunça. Fique atento(a) aos sinais. Estamos vivendo uma semana de muitas revelações e escolhas. Não fuja das decisões. Tome as rédeas da sua própria vida. A Lua, Vênus e os Nodos lunares interagem com a intenção de te mostrar o caminho. Não te subestimes mais.

Signo de Câncer hoje

Tudo que você está fazendo agora vai te trazer algum resultado no futuro. Onde você coloca sua energia cresce. Continue se esforçando, pois os resultados vão vir da melhor forma.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.