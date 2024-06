Previsão do signo de Aquário para hoje, 9 de junho

O domingo pode ser de contenção. Aquele clima leve e descontraído de um Sol em Gêmeos é substituído pelas exigências de Saturno. O Sol quadra Saturno e te chama para a responsabilidade. Sinto que hoje você vai ter que renunciar os passeios e prazeres. O segredo é manter a disciplina. No fim do dia, a Lua chega no signo de Leão e vai interagir de forma positiva com Júpiter. Eu sei que o cansaço emocional ás vezes toma de conta, mas para Júpiter a saída é a Fé.

Signo de Aquário hoje

Esteja aberto a novas experiências emocionais e a explorar seus sentimentos mais profundamente. Seja receptivo às novidades que o amor pode trazer. Sinto que você ainda está preso as emoções do passado. Evite deixar que experiências passadas influenciem seu relacionamento atual.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.