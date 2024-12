Previsão do signo de Aquário para hoje, 29 de dezembro

Hoje é o último dia de Lua Minguante. Um convite silencioso para fazer uma pausa, observar e deixar ir. Não adianta lutar contra o que já se despede. As respostas que você busca podem estar na simplicidade do silêncio.

A Lua em Sagitário se encontra com Mercúrio e se opõe a Júpiter, revelando algumas verdades; O dia pede reflexão, mas sem pressa para agir. Pode ser que algumas percepções chegam como um sussurro.



Aproveite e faça uma limpeza nas suas gavetas, na casa, na mente e no coração. O que não serve mais? Quais mágoas e pensamentos te impedem de seguir? Deixe o peso no passado. Amanhã, a Lua Nova em Capricórnio e abre as portas para uma nova aventura. Use o dia de hoje para preparar o terreno e se abrir ao que está por vir.



Tarefa do dia: Escolha uma coisa para deixar ir – uma crença, um objeto, um ressentimento. Escreva no papel tudo que não te pertence mais e depois queime esse papel ou apenas respire profundamente e solte.

Signo de Aquário hoje

Seja sincero com você mesmo. Quais amizades ou conexões precisam ser encerradas ou ressignificadas? Não leve para 2025 aquilo que já mostrou não ter mais lugar na sua vida. A liberdade começa na escolha do que (e quem) você permite que fique.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.