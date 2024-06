Previsão do signo de Aquário para hoje, 24 de junho

O mês de junho dá seus últimos suspiros. Ainda sob a Lua cheia, temos pela frente uma semana mais tranquila. Continue focado no que faz sentido para você. Existem muitos caminhos e muitas possibilidades. E se você tiver que recalcular a rota, está tudo bem, só não esqueça da importância do planejamento. Hoje a Lua chegou em aquário e vai encontrar Plutão. Esse encontro é sempre desconfortável, pois emoções e situações que estavam ali nos bastidores acabam subindo no palco e você vai ter que encará-las para eliminá-las.

Signo de Aquário hoje

Cuide da sua saúde para não ter que cuidar de doença depois. Você está tendo a oportunidade de aprender a lidar com questões emocionais e psicológicas. Elimine o que te incomoda, essas mudanças podem ser duradouras.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.