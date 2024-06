Previsão do signo de Aquário para hoje, 21 de junho

O Sol, Mercúrio e Vênus já estão no signo de Câncer. E a noite vai ter Lua Cheia em Capricórnio. Entre a água e a terra, onde tudo sente, tudo flui. Tudo chega com mais intensidade. Nossas emoções vão ficar mais intensas. E chegou a hora de olhar para tudo que estamos construindo em nossas vidas e para tudo aquilo que nos desafia. Saturno pede disciplina e maturidade emocional. Os limites e os enganos serão colocados na mesa, ou seja, serão iluminados pelo Sol. A gente só se liberta quando conhece as prisões. E como cantou Paulinho Moska: "Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure..."

Signo de Aquário hoje

Mercúrio e Marte se unem no céu trazendo uma oportunidade de organização emocional. Os dias podem ser mais leves. Que tal criar uma rotina mais prazerosa ou criar um espaço mais agradável na sua vida íntima? Chega de desconfortos físicos e emocionais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.