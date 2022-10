Por onde anda Glória Menezes? Aos 88 anos, veja como está a atriz hoje

A atriz Glória Menezes segue longe das produções televisivas, mas hora ou outra vira assunto nas redes sociais. Recentemente, internautas questionaram por onde anda a artista, que surgiu em um registro no último dia 18 de outubro ao lado do filho, o também ator Tarcísio Filho.

Foi também na última quarta-feira (18) que ela chegou aos 88 anos, data celebrada por vários perfis de fãs nas redes sociais. Em um deles, dedicado à trajetória dela e do marido, Tarcísio Meira (1935-2021), uma mensagem foi deixada em homenagem à data.

"Viva nosso tesouro maior, hoje o dia é todo dela. Viva Glória e seus 88 anos de muita luz, amor, dedicação e profissionalismo", escreveu o perfil.

Além dos fãs, famosos como Tássia Camargo, Bárbara Bruno e Carla Daniel também deixaram as felicitações nas redes sociais.

Morando no RJ

Segundo o site Notícias da TV, Glória Menezes retornou ao Rio de Janeiro em agosto de 2021, logo após deixar a propriedade da família em Pouso Feliz, no interior de São Paulo. Ela morava no local com o marido, que morreu por conta da Covid-19.

A mulher de Tarcísio Filho, Mocita Fagundes, foi a responsável por revelar alguns dos detalhes da mudança. "Hoje entramos na etapa dois. Mudança de ares sempre é bacana. Nossa rainha está indo para sua casinha no Rio. Cercada de amor, perto do mar", disse ela.

Além disso, ela pontuou que a atriz segue bem fisicamente e que a mudança iria proporcionar aulas de ginástica, boas caminhadas e exposições diárias ao sol do Rio de Janeiro.