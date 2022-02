Paulo André do BBB 22 é convocado para Sul-Americano na semana que vem

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou, na terça-feira (8), a convocação para o Campeonato Sul-Americano Indoor, marcado em Cochabamba, na Bolívia, na próxima semana. A lista inclui o velocista Paulo André Camilo, confinado no Big Brother Brasil (BBB) 22.

Para conseguir participar do torneio, PA, como é chamado na casa, teria que ser eliminado do programa na próxima terça-feira (15) ou apertar o botão que indica desistência.

Veja convocação:

A convocação foi anunciada em uma live no YouTube pelo presidente da CBAt, Wlamir Motta Campos.

Confinado desde janeiro no reality em Curicica, no Rio de Janeiro, Paulo André não treina desde o ano passado.

Sem clube desde que não renovou com o Pinheiros para entrar no reality show, se classificou para o torneio continental com marca atingida em abril de 2021.