Douglas Silva e Jessilane discutem durante festa sobre relacionamento dentro da casa

A professora Jessilane e o ator Douglas Silva discutiram durante festa da líder Jade Picon no Big Brother Brasil (BBB) 22, na madrugada de quinta-feira (10). O motivo do conflito foi a relação dos dois no programa. Eles ainda conversaram sobre conselhos do carioca quanto ao jogo de Tiago Abravanel

"Eu quero construir uma relação e tudo o mais...", afirmou a professora. "Depois daqui", completou Douglas Silva. "Não, aqui dentro também", discordou a sister. "Não, não tem como. Com você não tem como", destacou o ator.

"Então tá bom. Você está dizendo isso para mim hoje, que a gente não pode ter uma relação dentro do jogo?", questionou Jessilane. "É, não tem como", ressaltou Douglas Silva.

A conversa foi finalizada com uma fala sobre o neto de Silvio Santos. "Quando você diz que, se eu quisesse conversar com você sobre o jogo de Tiago...", retomou a professora. Douglas Silva respondeu: "Sobre jogo, não sobre voto".