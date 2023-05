No ar em ‘Mulheres Apaixonadas’, Giselle Policarpo se tornou pastora, mas não descarta volta à TV

No ar na reprise de “Mulheres Apaixonadas”, como a personagem Elisa, Giselle Policarpo hoje é pastora da igreja Bola de Neve. Em entrevista à Quem, ela contou que a vida tomou outro rumo, mas não descarta volta a atuar. Casada com o pastor e arquiteto Rocini Tavares, com quem tem um filho, João, de 2 anos, Giselle se diz muito grata com a trajetória que trilhou como atriz.

“É uma carreira difícil, mas muito legal. Fui muito feliz. Guardo recordações boas e acho que minha vida está ainda melhor hoje”, diz.

“Sempre há fãs perguntando e pedindo pela minha volta. Não enxergo como cobrança e também não estou fechada à possibilidade. Não foi planejado deixar de atuar para me tornar pastora. Não foi um planejamento, foi realmente orgânico e fui gostando. Deus foi trabalhando no meu coração. Sempre gostei muito de atuar e era o que eu fazia desde menina”, completou.

Giselle também revelou que foi o ator Guilherme Berenguer quem a levou para a igreja pela primeira vez. “Eu estava querendo encontrar uma igreja e ele já frequentava a Bola de Neve. Um dia, conversando, falei: 'Gui, quero conhecer a Bola de Neve'. Depois que conheci, fiquei e estou até hoje. Estou lá desde 2008”.

Para o futuro, o projeto é continuar servindo a Deus e a sua família, mas se algum projeto na arte surgir, ela não está fechada. “Se for um projeto que eu sinta que caiba na minha vida hoje em dia, eu farei. Amo teatro, TV e cinema. Também amo a minha família. Por enquanto, não penso em ter mais filhos, mas se Deus enviar, tudo bem”.