Nego do Borel diz à Polícia que tinha intenção de viajar de carro para ver amigos em São Paulo

Nego do Borel teria saído de casa na manhã desta segunda-feira (4) para viajar de carro até São Paulo para encontrar amigos. A informação está no depoimento prestado pelo cantor à Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta terça-feira (5), 24 horas após ser dado pela família como “desaparecido” e poucas horas depois de ser encontrado pela Polícia num motel. O depoimento foi acessado com exclusividade pelo site hugogloss.com.

No entanto, apesar da intenção, Nego afirmou que preferiu se isolar num motel em Vila Isabel, no Rio, por estar “não estar emocionalmente equilibrado”.

Cantor nega que estava acompanhado

“O declarante desejava ficar sozinho para pensar sobre o momento delicado que vive em sua vida pessoal e profissional”, diz o documento policial acessado pelo site.

Ainda no relatório, Nego negou que estava acompanhado por mulheres no motel. Disse que esteve no Posto 2 da praia na Barra da Tijuca das 21h às 23 horas, mas que voltou sozinho ao estabelecimento e assim permaneceu até ser encontrado pelos policiais nesta manhã.

A informação de que o cantor estava acompanhado foi repassada pela assessoria de imprensa da Polícia Civil. Porém, foi negada por Nego e por sua assessoria.