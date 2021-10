Nego do Borel nega mulheres em motel durante desaparecimento: 'tomei muito remédio e dormi'

O cantor Nego do Borel compareceu a uma delegacia no Rio de Janeiro no início da tarde desta terça-feira (5), onde afirmou, após cerca de 24h de sumiço, que desejava "se isolar". "Tomei muito remédio, e aí dormi, dormi, eu queria dormir", argumentou diante das autoridades. As informações são do G1.

A família do artista chegou a registrar um Boletim de Ocorrência ainda na segunda-feira (4), diante da falta de contato com ele. Borel deixou a casa onde reside após afirmar que amava a mãe e pedir para que ela não o impedisse, mas foi encontrado nesta terça.

"Saí ontem, não avisei minha mãe, quis me isolar porque estou passando por um momento muito difícil, muitas coisas acontecendo na minha vida, mas eu quis ficar sozinho. Não sabia que minha mãe ia na delegacia e ia dar toda essa repercussão", alegou o funkeiro.

Além disso, Nego do Borel negou que estivesse na companhia de mulheres durante as horas desaparecido. Ele foi encontrado em um motel no início da tarde desta terça-feira (5), na Zona Norte do Rio.

A informação de que o cantor estava acompanhado foi fornecida pela assessoria de imprensa da Polícia Civil, mas negada pela assessoria de Nego do Borel.

"Ele está muito medicado, ele tomou um remédio muito forte. Ele está notoriamente muito grogue com remédios", disse o assessor ao portal G1.

Gestos obscenos

Na chegada à delegacia, Nego demonstrou irritação diante da cobertura da impressa, disparando ofensas aos presentes no local.

Em momento de raiva, ele chegou a fazer gestos obscenos direcionados às câmeras, enquanto o assessor argumentou que ele estava sob efeito de medicamentos.

Mensagem ao assessor

Pouco antes de desaparecer, ainda na manhã de segunda (4), o cantor Nego do Borel entrou em contato com o assessor de imprensa pessoal, Anderson Faria da Silva. "Obrigado por tudo, você é f…, foi f…, mas eu não estou aguentando a pressão, estou com depressão", escreveu o artista em mensagem.

Conforme os relatos da mãe de Leno Maycon, nome de batismo de Borel, um bilhete em uma folha de caderno escrito "A Fazenda vai me pagar, fez minha mãe chorar" teria sido encontrado na casa do artista.