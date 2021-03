Musa da escola de samba São Clemente, Tuane Rocha morreu por embolia pulmonar

Tuane Rocha, musa do Carnaval do Rio de Janeiro e da escola de samba São Clemente, foi encontrada morta na última terça-feira (16). A passista de 38 anos faleceu de causa natural, em decorrência de uma embolia pulmonar fulminante, segundo o laudo do IML (Instituto Médio Legal).

Rocha foi encontrada pela mãe, caída no banheiro de casa, localizada em Taquara, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O corpo da passista também possuía uma lesão na cabeça, porém foi causada pela queda no momento do mal-estar pulmonar.

Ela sofria de hipertensão e sua família acredita que a doença pode ter sido causa de sua morte. A família também já havia apontado que a morte da passista poderia ter sido de causas naturais.

Homenagem de amigos e familiares

Sua filha, Jennifer Rocha, de 25 anos, homenageou a mãe. "Para sempre, te amo", escreveu como legenda de uma publicação da foto das duas juntas. Atualmente, a criadora de conteúdo digital vive na Austrália. A escola de samba São Clemente também prestou uma homenagem à musa.

"A Tuane foi uma das pessoas mais marcantes quando falamos das musas e destaques da São Clemente", começa a publicação feita por Renato Almeida Gomes, presidente administrativo da agremiação. "Foram vários Carnavais representando muito bem a nossa escola".

"Com um papel fundamental no desenvolvimento de muitas meninas da nossa comunidade. Vai fazer uma falta imensa, mas será sempre lembrada por cada integrante da São Clemente. Ficam as melhores lembranças de uma pessoa muito especial", conclui.

Recentemente, a musa do Carnaval havia inaugurado uma linha de roupas, chamada Razô Girls, e assinado um contrato com uma editora para lançar uma biografia. No samba, ela marcou a história da Sapucaí.

O perfil do Instagram de sua marca também a homenageou. "É muito difícil encontrar palavras para o que estamos sentindo nesse momento. É com muito pesar e tristeza que comunicamos o falecimento da nossa Girl Boss Tuane Rocha, uma mulher intensa, cheia de brilho e de uma luz sem igual".