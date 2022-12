Morre o ator Betito Tavares, da novela Coração de Estudante, aos 42 anos

Morreu, nesta quinta-feira (15), o ator Betito Tavares. O recifense de 42 anos ficou conhecido ao interpretar o personagem Cardosinho na novela Coração de Estudante, da TV Globo.

A informação foi confirmada pelo também ator Renato Goés nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

"Betito Tavares. Morávamos no mesmo prédio em Recife. Eu ainda um adolescente sonhador quando ele foi embora fazer sua primeira novela, Coração de Estudante. Suas conquistas muito me inspiraram. Hoje perdemos um inteligente e inquieto companheiro! Siga em paz! Beijo nos amigos e família", escreveu ele em publicação no Twitter.

Novela

Em Coração de Estudante - atualmente em reprise no canal Viva - , Betito atuou ao lado de atores como Alinne Moraes e Paulo Vilhena.

Ele ficou conhecido pelos bordões 'na minha terra isso dava até morte', 'seu cabra' e “meu bichinho”. Segundo informação da Quem, o último trabalho do ator na televisão foi um episódio da série 'Casos e Acasos', em 2008.