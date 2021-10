Marília Gabriela processa dono de restaurantes em R$ 1 milhão

A jornalista Marília Gabriela entrou em uma batalha judicial e vai processar em R$ 1 milhão o dono da rede de restaurantes Paris 6, Isaac Azar.

A apresentadora resolveu buscar a Justiça, após se tornar sócia do negócio e não receber parte dos lucros, conforme acordado inicialmente. As informações são do jornal Extra.

Junto aos filhos, Cristiano e Theodoro Cochrane, Marília Gabriela investiu, em 2014, mais de R$ 1 milhão na rede de bistrôs, valor referente a três cotas de R$ 375 mil.

Contudo, cerca de sete anos depois, os três afirmam não ter recebido parte do valor investido na sociedade e querem reavê-lo.

O trio ainda alega que não teve acesso aos balanços financeiros da empresa entre os anos de 2017 e 2020.

O restaurante Paris 6 é conhecido por ser bastante frequentado por celebridades

Empresário diz que vai devolver dinheiro

O empresário Issac Azar negou a versão da família e disse que aceita devolver o dinheiro.

Conforme o Extra, o sócio e fundador da rede de restaurantes confirmou que vai pagar o montante, mas seguindo prazo estipulado no contrato: até o fim do primeiro semestre de 2022. Enquanto isso, o processo corre em segredo de Justiça.

"Não existiu sumiço de um milhão como disseram. Eles vão receber ou em abril ou em maio”, declarou Isaac à coluna do jornalista Leo Dias, ressaltando que Marília Gabriela poderia ter agido diferente, tendo em vista que os dois eram grandes amigos.

"Tinha Gabi como uma irmã mais velha. Durante a pandemia mandava comida para casa da Gabi, me preocupava, sempre fui amigo. Fiquei muito triste”.