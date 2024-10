Maitê Proença vende apartamento ao lado do Copacabana Palace por mais de R$ 4 milhões

A atriz Maitê Proença vendeu seu apartamento no edifício Chopin, ao lado do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, por mais de R$ 4 milhões. O imóvel estava à venda desde agosto de 2023, e a artista deu um desconto de R$ 600 mil para conseguir se desfazer da propriedade. As informações são do F5.

O apartamento tem dois quartos, uma suíte e uma vaga de garagem, além de salão, sala de jantar, copa e cozinha espaçosa. A socialite Narcisa Tamborindeguy e o cantor Gilberto Gil moram no tradicional edifício, inaugurado em 1956 com 12 andares e 60 apartamentos divididos em três blocos.

Maitê chegou a fazer propaganda do imóvel nas redes sociais, descrevendo o apartamento como "todo iluminado, dos cômodos à área de serviço".

O imóvel fica localizado na Avenida Atlântica, uma das mais nobres do Rio de Janeiro.