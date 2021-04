Líder no BBB 21, Caio afirma sobre paredão: 'Lado de lá tem que começar a ir também'

Após ganhar a prova do líder no BBB 21, na noite de quinta-feira (8), Caio conversou sobre jogo com Arthur e Gilberto. O fazendeiro falou sobre a formação do próximo paredão e como deve jogar. “O lado de lá tem que começar a ir também, cara. Não é que eu estou desejando mal para eles, não. Está ficando sem graça. Vai ficar mais ainda”.

Arthur declarou que é preciso se expor no jogo, e Gilberto brincou: “Já me expus tanto aqui dentro. Sou a exposição. Meu nome é exposição”. “Mas eles não”, encerra o instrutor de crossfit.

Após Gilberto deixar o quarto do líder e ir se preparar para dormir na casa, Caio e Arthur seguiram conversando sobre o jogo no BBB 21 e os próximos passos do paredão. “Se for você, Gil e Fiuk… Fiuk está de qualquer jeito, né? Eu não sei, não. Estou bem desconfiado. Pelo susto que o Gil passou naquelas semanas, tem uma chance dele sair. Pelo que ele falou”.

Arthur questionou: “Será?”. O goiano afirmou: “Ele se assustou muito quando a Sarah saiu”.

Gilberto lamenta não ser prioridade de alguns participantes

Na área externa da casa do BBB 21, Gilberto desabafou com Fiuk sobre relações com outros participantes no jogo que o incomodam. “Hoje, quais lideranças eu estaria no Vip? Por incrível que pareça, só na tua, na do Caio e na do Arthur. Mais de ninguém. Isso dói um pouquinho, pensar nisso. Porque nem da Juliette eu estaria”.

Fiuk opinou sobre o pernambucano ser convidado por Arthur para o Vip, caso o instrutor de crossfit fosse líder. Para ele, seria uma situação semelhante com a vez em que o capixaba colocou o ator e cantor em uma melhor condição no jogo. "Mais uma questão de jogo mesmo", disse o filho de Fábio Jr. .

O brother negou e falou sobre sua relação com o instrutor de crossfit. “Estamos desde a quarta semana sem se votar. No meu paredão, me deu apoio mesmo. Ele estava obviamente mais próximo do Caio e do Rodolffo. Mas ainda assim ele teve a sensibilidade de falar comigo”.

O papo seguiu sobre os relacionamentos na casa, e Gilberto continuou o desabafo: "A questão é que eu não estou no Top 5 das pessoas que, tecnicamente, seriam o meu Top 5. E isso machuca muito".