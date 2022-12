Kerline critica cancelamento da festa final de A Fazenda: ‘Palhaçada’

Após o anúncio de que a produção do reality show "A Fazenda" cancelou a tradicional festa que reúne todos os participantes antes da final, a cearense Kerline foi às redes sociais na noite desta segunda-feira (12) desabafar sobre a decisão do programa.

“Nunca quis falar nada de mal porque acredito que tudo tem um propósito! Topei o convite de passar mais de 2 meses em um reality e agora mais uma semana confinada dentro de um hotel, comprometendo minha agenda, movimentando minha equipe toda, tendo gastos, pra vir agora e dizer que não vai ter mais a festa da final”, postou ela no Twitter.

“Minha vida estava muito bem, obrigada, antes disso tudo. Vocês acham que somos o que para chegar agora e falar que desistiu do reality?”, continuou.

Nos Stories, ela gravou vários vídeos e chegou a dizer que a atitude de cancelar a festa foi uma palhaçada. “A gente aceitou as normas e a lei do programa perfeitamente. Ninguém manipulou a própria saída. Eu sou uma pessoa muito tranquila, mas a partir do momento que eu me sinto lesada profissionalmente, a minha imagem, aí não dá pra ficar calada. Uma vergonha, uma palhaçada, um descompromisso com a gente”, disse no vídeo.

Legenda: Kerline protesta nas redes sociais Foto: Reprodução

Fora da dinâmica

Kerline ainda disse que não participará da lavagem de roupa suja, que aconteceria hoje. “Não vou participar de nada. A produção não tem culpa de nada, mas eu não participo de nada”.

A cearense ainda reforçou que odeia polêmica, e que conseguiu conquistar seu primeiro milhão após sair do BBB, primeiro reality no qual participou e que a deixou famosa. “As pessoas que me acompanham desde o BBB, quando eu saí, eu não falei. Fiz meu corre, meu milhão aqui fora, trabalhei muito… Nunca fui atrás de polêmica, mas isso é uma falta de respeito muito grande”.

A Fazenda 14 foi marcada por muitas brigas, expulsões, desistências e polêmicas, dentro e fora da casa. Ontem (11), Kerline já tinha contado que os participantes dos grupos A e B estavam hospedados em andares diferentes para não acontecer nenhuma confusão.